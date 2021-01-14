Следком Карелии начал доследственную проверку коммунальных аварий в Питкяранте и Рабочеостровске

В Карелии по размещенной в СМИ информации о коммунальных авариях в городе Питкяранта и поселке Рабочеостровск организованы доследственные проверки, сообщили в карельском Следкоме.

Установлено, что 14 января 2021 года в городе Питкяранта и поселке Рабочеостровск Кемского района произошло аварийное отключение холодного водоснабжения из-за замерзания трубопроводов. В результате более 10 тысяч человек в городе Питкяранта и более 90 человек в поселке Рабочеостровск остались без водоснабжения.

В настоящее время проводятся доследственные проверки, в ходе которых будут установлены все обстоятельства произошедшего и приняты процессуальные решения.

Ранее генпрокурор России поручил разобраться с ситуацией с водоснабжением города в Карелии, а также и республиканская прокуратура начала проверки обстоятельств аварий на сетях из-за морозов.