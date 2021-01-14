Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Морозы продолжат властвовать в Карелии 1
14.01.2021 17:00
В Карелию идет кратковременное потепление 1
14.01.2021 13:34
Умер основатель журнала "Ералаш" Борис Грачевский 2
14.01.2021 23:13
Экскаватор сбил пешехода в центре Петрозаводска (ВИДЕО) 3
14.01.2021 16:35
Адвокат Шогин: в Карелии суды верят оперативным сотрудникам на слово 10
14.01.2021 12:34

Следком Карелии начал доследственную проверку коммунальных аварий в Питкяранте и Рабочеостровске

Новости. Общество
11:52, 15 Января 2021
фото: © Столица на Онего
Загрузка...

В Карелии по размещенной в СМИ информации о коммунальных авариях в городе Питкяранта и поселке Рабочеостровск организованы доследственные проверки, сообщили в карельском Следкоме.

Установлено, что 14 января 2021 года в городе Питкяранта и поселке Рабочеостровск Кемского района произошло аварийное отключение холодного водоснабжения из-за замерзания трубопроводов. В результате более 10 тысяч человек в городе Питкяранта и более 90 человек в поселке Рабочеостровск остались без водоснабжения.

В настоящее время проводятся доследственные проверки, в ходе которых будут установлены все обстоятельства произошедшего и приняты процессуальные решения.

Ранее генпрокурор России поручил разобраться с ситуацией с водоснабжением города в Карелии, а также и республиканская прокуратура начала проверки обстоятельств аварий на сетях из-за морозов.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.01.2021, 12:58
Судья, рассматривавший резонансные дела в Петрозаводске, ушел в отставку
08.01.2021, 11:06
Супер-техника брошена на поиски мальчика, после пропажи которого в Карелии возбудили дело об убийстве
13.01.2021, 15:50
На комбинате в Карелии погиб 19-летний сотрудник
08.01.2021, 08:54
Парфенчиков продлил каникулы для младшеклассников и "дистант" для остальных учащихся
13.01.2021, 09:50
Умер житель Сегежи, жена которого в соцсети умоляла Минздрав Карелии спасти его
11.01.2021, 16:25
Минздрав Карелии услышал мольбу жительницы Сегежи и пришел на помощь

Аналитика

14.01.2021 11:45
Тема недели
Судья в отставке, взяточник на свободе 2
Неожиданный финал получила скандальная коррупционная история, в которой были замешаны экс-руководители Госкомимущества Карелии.
"Все зависит от вакцинации" 7
14.01.2021 10:45
Депутаты предпочли обойтись без "пертурбаций" с бюджетом 3
12.01.2021 16:20
"Город у воды" начнется со школы
12.01.2021 12:10
Общественному оку закрывают веки 1
11.01.2021 16:30
Вся аналитика

Чтиво

11.01.2021 11:50
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Всего за 30 минут узнайте есть ли у вас коронавирус COVID-19
"Клиники на Чайкиной" представляют услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Марина Кувшинова: "2020-й - год вызова и новых возможностей" 9
30.12.2020 14:50
"Клиника состоялась хорошо"
30.12.2020 11:10
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»