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Генпрокурор России поручил разобраться с ситуацией с водоснабжением города в Карелии

Новости. Общество
11:14, 15 Января 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Григорий Сысоев
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По поручению Генпрокурора России Игоря Краснова организована проверка сведений о прекращении водоснабжения более 800 жилых домов в Карелии и Архангельской области, сообщили в ведомстве.

Генпрокуратура заинтересовалась информацией об произошедших авариях на водопроводных сетях в карельской Питкяранте и поселке Рембуево Архангельской области. В результате приостановлена подача питьевой воды 10 тысячам граждан, проживающим в 839 домах.

"Всесторонняя проверка данных сведений поручена прокурорам Республики Карелия и Архангельской области. По итогам проверочных мероприятий при наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования. Результаты проверки контролируются в Генеральной прокуратуре Российской Федерации", - говорится в сообщении Гепрокуратуры.

Напомним, 14 января в МЧС Карелии поступила информация о том, что в результате аномально низких температур в городе Питкяранта произошло аварийное отключение холодного водоснабжения. Причина аварии – замерзание участка центрального трубопровода. На территории городского округа введен особый противопожарный режим.

Министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики Виктор Россыпнов сообщил, что к аварийно-восстановительным работам в Питкяранте привлечены силы и средства в количестве 85 человек, 12 единиц техники, в том числе от МЧС России - 43 человека и 5 единиц техники.

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Комментарии

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кир
2021-01-15 11:32:49
Всё связано в этом мире. Зачем белый и пушистый народ убил невинных царских детей? Отвечать за всё приходится. Даже спустя сто лет.
Гость
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