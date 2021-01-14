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В Карелии прокуратура начала проверки обстоятельств аварий на сетях из-за морозов

Новости. Общество
06:40, 15 Января 2021
фото: © Валерий Поташов/"Столица на Онего"
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Республиканская прокуратура организовала проверки в связи с большим числом аварийных ситуаций на объектах из-за сильного похолодания в Карелии.

Массовые проблемы из-за заморозки труб в районах Карелии и в Петрозаводске стали причиной прокурорских проверок.

"Прокуратурой республики организованы проверки по фактам, связанным с нарушением деятельности объектов жизнеобеспечения вследствие резкого понижения температуры атмосферного воздуха, в том числе по фактам аварий на системах водоснабжения в г. Петрозаводске, г. Питкяранте и пос. Рабочеостровск Кемского района", - говорится в заявлении на официльном сайте карельской прокуратуры.

Сообщается, что прокуроры взяли ход аварийно-восстановительных работ на контроль.

"В ходе проверок будут приняты меры, направленные на установление причин и условий, повлекших наступление негативных для населения последствий. По итогам надзорных мероприятий будет решен вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования", - заключили в прокуратуре.

Напомним, в результате аномально низких температур в Питкяранте произошло аварийное отключение холодного водоснабжения. Причина аварии – замерзание участка центрального трубопровода. В итоге на территории Питкяранты был введен особый противопожарный режим.

Также режим повышенной готовности был введен из-за аварий на сетях в Кемском районе. Там жители поселка Рабочеостровск остались без холодной воды. Более 500 метров водопровода в поселке замерзли. Вода перестала поступать в дома граждан (более 90 человек), центр помощи детям и рабочеостровскую школу.

В Петрозаводске жители многоквартирного дома несколько дней сидели без воды из-за морозов. В доме по улице Варламова замерзла система водоснабжения.

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