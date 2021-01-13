Водопровод замерз еще в одном населенном пункте Карелии

Режим повышенной готовности ввели из-за аварий на сетях в Кемском районе, сообщил глава администрации района Дмитрий Петров.

Жители поселка Рабочеостровск остались без холодной воды. Более 500 метров водопровода в поселке замерзли, и вода не поступает в дома граждан (более 90 человек), центр помощи детям и рабочеостровскую школу. Водоснабжение местных жителей и учреждений временно организовано путем подвоза воды машиной. Об этом пишет на своей странице в соцсетях глава администрации района Дмитрий Петров.

"Тридцатиградусные морозы, которые стоят вот уже пятый день, ударили по самому слабому месту - водопроводу. Аварийные бригады пытаются восстановить проходимость системы и спасти трубопровод от размерзания", - сообщил Петров.

По словам главы администрации района, высока вероятность того, что в Рабочеостровске потребуется полная замена для 200 метров водопровода.

"Впрочем, стоит отметить, что эта ситуация возникла не впервые, вероятность такого развития событий прогнозировалась еще летом. Одной из причин такой ситуации стала замена тепловых труб современными, с хорошей теплоизоляцией. В силу ряда причин (в первую очередь геологии - частые выходы скалы и болотистая почва) коммуникации в нашем районе исторически прокладывались "пучком" - совместно тепловые и водопроводные трубы. При замене тепловых труб на современные, с низким коэффициентом теплопотерь водопроводные трубы в пучке остаются без подогрева и при морозах происходит их промерзание", - пишет Дмитрий Петров.

Глава администрации Кемского района сообщил также о проблемах с общественным транспортом. Как выяснилось, что дизельные автобусы при частых остановках и открывании дверей просто не прогреваются от имеющейся печки. В итоге 13 января новые современные автобусы смогли сделать только по паре рейсов. Водители просто физически не могут работать в таких условиях, да и пассажирам некомфортно. Перевозчик ищет пути решения вопроса, отметил Петров.

Кроме того, морозы проверяют на прочность системы теплоснабжения в домах жителей Кеми. Например, в доме 13а по улице Гидростроителей в части квартир температура не соответствует нормативной.

"Исходя из вышесказанного на территории Кемского муниципального района вводится режим повышенной готовности. Недостающие средства для ликвидации последствий аварийных ситуаций в размере 2,5 млн рублей запрошены в министерстве финансов республики. На словах обещали помочь. Уверен, что слова не разойдутся с финансированием", - пишет глава администрации Кемского района.

Ранее МЧС в Карелии ввел особый режим в Питкяранте из-за заморозки трубопровода.