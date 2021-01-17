Волонтеры продолжают доставлять воду пенсионерам в райцентре Карелии, где замерз водопровод

В Питкяранте, оставшейся без водоснабжения из-за аварии на сетях, команда волонтеров принимает заявки на доставку родниковой воды старикам, инвалидам и многодетным семьям.

Как сообщили в администрации Питкярантского района, все выходные с утра до позднего вечера команда волонтеров принимала заявки и доставляла воду тем, кто не может обеспечить себя водой.

"Продолжаем принимать заявки и доставлять воду. Если нужна вода или вы знаете того, кому необходима помощь, звоните по телефону: 8 953 533 35 26", – пишут на официальной странице администрации района в соцсети.

Напомним, режим чрезвычайно ситуации продлен в Питкяранте, где произошла авария на водопроводных сетях, до 20 января. Причина аварии – замерзание участка почти в 1 км центрального трубопровода. 15 января на территории Питкярантского ЦБК начался монтаж резервного водопровода, который позволит обеспечить подачу воды в систему. На 17 января было построено 600 метров нового водопровода.