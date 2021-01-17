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Волонтеры продолжают доставлять воду пенсионерам в райцентре Карелии, где замерз водопровод

Новости. Общество
11:02, 18 Января 2021
фото: © паблик Вконтакте "Питкярантский район"
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В Питкяранте, оставшейся без водоснабжения из-за аварии на сетях, команда волонтеров принимает заявки на доставку родниковой воды старикам, инвалидам и многодетным семьям.

Как сообщили в администрации Питкярантского района, все выходные с утра до позднего вечера команда волонтеров принимала заявки и доставляла воду тем, кто не может обеспечить себя водой.

"Продолжаем принимать заявки и доставлять воду. Если нужна вода или вы знаете того, кому необходима помощь, звоните по телефону: 8 953 533 35 26", – пишут на официальной странице администрации района в соцсети.

Напомним, режим чрезвычайно ситуации продлен в Питкяранте, где произошла авария на водопроводных сетях, до 20 января. Причина аварии – замерзание участка почти в 1 км центрального трубопровода. 15 января на территории Питкярантского ЦБК начался монтаж резервного водопровода, который позволит обеспечить подачу воды в систему. На 17 января было построено 600 метров нового водопровода.

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Комментарии

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2021-01-18 11:17:57
Хде Шанадалович м шандалятами ? Почему они не с народом и не носят воду ? Заняты на откатах ?
Вася
2021-01-18 11:10:59
Вот молодцы,надо им бесплатные путевки дать,в музей Карельского фронта.
театральный критик
2021-01-18 11:25:04
Вася, престарелому навальненку Оффу всенепременно. Он их с дивана координирует.
Гость
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