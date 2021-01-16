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Власти Карелии продлили режим ЧС в оставшейся без воды Питкяранте

Новости. Происшествия
19:00, 17 Января 2021
фото: Нетипичная Питкяранта/vk.com/netipovapyatka
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Режим чрезвычайно ситуации продлен в Питкяранте, где произошла авария на водопроводных сетях, до 20 января.

"На территории города Питкяранта продлен режим ЧС до 18.00 20 января", - говорится в сообщении администрации Питкярантского района.

Ранее сообщалось, что детские сады не будут работать в Питкяранте до полной ликвидации аварии. Школы в городе переведены на дистанционное обучение.

Напомним, 14 января в результате аномально низких температур в Питкяранте произошло аварийное отключение холодного водоснабжения. Причина аварии – замерзание участка почти в 1 км центрального трубопровода. 15 января на территории Питкярантского ЦБК начался монтаж резервного водопровода, который позволит обеспечить подачу воды в систему. В Питкяранте введен режим ЧС. На сегодняшний день построено 600 метров нового водопровода.

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