Глава Карелии рассказал о дополнительных мерах помощи семьям участников СВО

Артур Парфенчиков рассказал, как будут помогать детям участников спецоперации.

По словам главы республики Артура Парфенчикова, первоклассников обеспечат учебниками, тетрадями, альбомами, школьной формой и другими принадлежностями. Также детей отправят на отдых в Краснодарский край. Формируются три группы — две из них поедут на море в июле и в августе, третья — в начале сентября. Поступило 450 заявлений на предоставление путевок. Места еще есть, уточнил глава республики.

«Регулярно на заседании штаба мы отслеживаем работу с семьями наших бойцов, отмечаем районы, где эта работа хорошо налажена. И обращаем внимание на поселения, где есть жалобы от людей. Исправляем ситуации, корректируем», — подчеркнул Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Кроме того, глава республики призвал органы местного самоуправления очень внимательно относиться ко всем просьбам и обращениям.