Глава Минэка спрогнозировал, когда экономика Карелии адаптируется к санкциям

Экономика Карелии сможет адаптироваться к новым условиям, вызванным западными санкциями, к сентябрю текущего года.

Такое мнение высказал министр экономического развития республики Олег Ермолаев, отвечая в онлай-режиме на вопросы жителей региона.

По его словам, большинство предприятий Карелии работает на экспорт, им нужно время, чтобы найти новые рынки сбыта в странах Азии, которые не присоединились к санкциям.

«Я думаю, что это может продлиться до сентября месяца. Здесь основным, ключевым фактором является вопрос настройки новых логистических путей. Но, в целом, понимание, как дальше развиваться в новых экономических условиях, я думаю, у нас уже наступит в мае месяце, и нам вместе с бизнесом надо будет ускорять свои инвестиционные планы, чтобы переориентироваться на новые рынки, новые виды продукции», — сказал Ермолаев.