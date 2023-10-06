Руководитель Минобразования и спорта Карелии поздравил юных спортсменок с медалями первенства мира

Серафима Костякова стала чемпионкой мира по тайскому боксу, Евгения Тирских завоевала бронзовую медаль.
Министр образования и спорта Карелии Роман Голубев поздравил юных спортсменок — Серафиму Костякову и Евгению Тирских — с блестящим выступлением на Первенстве мира по тайскому боксу среди юниоров и юниорок, проходящем в Турции.
Предствительницы Карелии завоевали две медали на первенстве. Серафима Костякова стала победительницей, а Евгения Тирских завоевала «бронзу».
Спортсменки являются воспитанницами Дианы Зубровской.
«Поздравляю карельских спортсменок, их родителей и, конечно, тренера! Молодцы!», — написал Роман Голубев.
Напомним, ранее мы написали о победе Серафимы Костяковой на мировом Первенстве среди юниоров и юниорок.
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