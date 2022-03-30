Глава Петрозаводска поздравил пожарных с профессиональным праздником

На площади Кирова в столице Карелии прошли соревнования в честь Дня пожарной охраны.

Глава Петрозаводска Владимир Любарский на своей странице в соццсети поздравил всех пожарных с профессиональным праздником.

«Спасать чужие жизни, рискуя своей — настоящий героизм. Но для кого-то это повседневная работа. Сегодня на площади Кирова в честь Дня пожарной охраны проходят соревнования за звание „Лучшего газодымозащитника“ и „Лучшего звена ГДЗС“. Воспользовался такой возможностью, чтобы лично поздравить участников с праздником. От лица всех петрозаводчан поблагодарил спасателей за тяжелую службу и преданность своему призванию», — написал глава столицы Карелии.

Ранее Владимир Любарский поблагодарил социально ориентированный бизнес за заботу о горожанах.