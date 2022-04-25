Красивые скамейки появились в центре Петрозаводска (ФОТО)

Владимир Любарский поблагодарил социально ориентированный бизнес за заботу о горожанах.

Глава Петрозаводска Владимир Любарский опубликовал фото новых скамеек, появившихся на проспекте Ленина в центре города.

«Друзья, в центре Петрозаводска у дома № 4 по проспекту Ленина появилась еще одна пара красивых скамеек с коваными спинками и ножками. Подарок горожанам сделал магазин HobbyMir. Прошлой осенью такие же скамейки появились неподалеку — рядом с магазином „У якоря“. Приятно, что примеров социально ориентированного бизнеса в городе становится всё больше — с каждым таким шагом Петрозаводск становится красивее и уютнее», — отметил градоначальник у себя на странице в социальной сети.

Владимир Любарский поблагодарил предпринимателей за заботу о горожанах.