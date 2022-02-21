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Главгосэкспертиза России одобрила строительство газопровода в Карелии

Новости. Общество
16:02, 23 Февраля 2022
фото: Артур Парфенчиков/vk.com/aparfenchikov

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Главгосэкспертиза России выдала положительные заключения по проектной документации и результатам инженерных изысканий на первый и второй этапы строительства газопровода Волхов-Сегежа-Костомукша

Проект строительства газопровода Волхов-Сегежа-Костомукша общей длиной 468 км реализуется в рамках программы развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы, подписанной между «Газпромом» и правительством Республики Карелия. Начальная точка трассы находится в Ленинградской области, конечная - в Карелии, сообщили в региональном правительстве.

В соответствии с документацией, получившей положительные заключения Главгосэкспертизы России, на первом этапе планируется прокладка подземной трассы газопровода общей протяженностью около 239 км, которая пройдет в Ленинградской области (Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский районы) и в Карелии (Пряжинский, Прионежский районы). Второй этап строительства предполагает прокладку трассы подземного газопровода общей длиной свыше 229 км в Пряжинском, Кондопожском, Медвежьегорском и Сегежском. Максимальное рабочее давление проектируемого газопровода – 9,8 МПа.

В ходе работ на трассе газопровода планируется строительство воздушных и кабельных линий электропередачи, трансформаторных подстанций, а также линий волоконно-оптической связи, узлов приема и запуска средств очистки и диагностики (СОД) трубопровода, подъездных дорог и иных необходимых сооружений и коммуникаций. Кроме того, в рамках второго этапа в Карелии планируется строительство газораспределительных станций (ГРС) «Медвежьегорск» и «Сегежа» и отводящих газопроводов к ним.

Застройщик – ООО «Газпром Межрегионгаз». Генеральный проектировщик – ООО «Институт прикладных исследований газовой промышленности».

Ранее сообщалось, строителей газопровода в Карелии обяжут сохранить памятники археологии.

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Комментарии

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Goxa
2022-02-23 16:17:47
А мы по телевизору всё слушаем про какой-то газ для Европы и Украины, подкидывая очередную охапку дров.
Гость
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