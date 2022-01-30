Главврач поликлиники №4 в Петрозаводске: Очередь «рассосалась» через 15 минут (ФОТО)

Главный врач поликлиники №4 в Петрозаводске Ольга Билко объяснила, почему у медучреждения возникают очереди.

В соцсети в очередной раз был опубликован пост о том, что люди вынуждены ожидать медицинской помощи в очереди у поликлиники.

«Петрозаводск, поликлиника № 4. Вот так организовано взятие повторных мазков. Только что переболевшие взрослые и дети стоят в одной очереди на морозе! В помещении тоже всё битком», — написал недовольный житель города в паблике «Весь Петрозаводск» и приложил фото очереди.

Ситуацию с очередью на забор контрольного мазка в городской поликлинике № 4 прокомментировала главный врач Ольга Билко.

«В связи с ростом количества обращений за медицинской помощью пациентов с симптомами острой респираторной инфекции в поликлинике расширены красные зоны. Увеличено количество операторов в колл-центре и на горячей линии. Для работы в красной зоне мобилизован персонал из других подразделений поликлиники. Пункты забора контрольных мазков усилены дополнительным персоналом. Пациентам назначается время теста, запись осуществляется с шагом в 1 минуту. К сожалению, многие пациенты приходят, когда им удобно. Это создает дополнительную нагрузку на персонал и очереди», — объяснила Ольга Билко.

По словам главврача, такая ситуация была ожидаема. Об этом медицинские работники предупреждали с ноября прошлого года, просили население позаботиться о том, чтобы не заразиться, соблюдать меры предосторожности.

«Идет пандемия, в Карелии приняты все возможные меры для укрепления медицинской помощи, но ресурсы системы здравоохранения небезграничны. Аналогичная ситуация наблюдается во всех странах, во всех регионах России. У нас инфицированных много, тем не менее очереди не многочасовые, они быстро корректируются. Сегодня очередь на контрольный мазок „рассосалась“ за 15 минут. Часть пациентов отказались войти в помещение, считая, что лучше время ожидания провести на воздухе», — сказала Билко.

Руководство поликлиники просит отнестись к таким ситуациям с пониманием и приходить в пункты контрольного забора мазков строго по указанному времени.

Ранее подобные жалобы в соцсетях поступали из поликлиники № 1 на Древлянке и из Детской республиканской поликлиники на ул. Парковая, 58.

В свою очередь, те, кто заболели и ждут помощи врачей дома, благодарят медиков за внимательное отношение и теплые слова и поддержку, несмотря на усталось и загруженность.