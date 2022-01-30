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Главврач поликлиники №4 в Петрозаводске: Очередь «рассосалась» через 15 минут (ФОТО)

Новости. Общество
13:48, 31 Января 2022
фото: © «Столица на Онего»

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Главный врач поликлиники №4 в Петрозаводске Ольга Билко объяснила, почему у медучреждения возникают очереди.

В соцсети в очередной раз был опубликован пост о том, что люди вынуждены ожидать медицинской помощи в очереди у поликлиники.

«Петрозаводск, поликлиника № 4. Вот так организовано взятие повторных мазков. Только что переболевшие взрослые и дети стоят в одной очереди на морозе! В помещении тоже всё битком», — написал недовольный житель города в паблике «Весь Петрозаводск» и приложил фото очереди.

Ситуацию с очередью на забор контрольного мазка в городской поликлинике № 4 прокомментировала главный врач Ольга Билко.

«В связи с ростом количества обращений за медицинской помощью пациентов с симптомами острой респираторной инфекции в поликлинике расширены красные зоны. Увеличено количество операторов в колл-центре и на горячей линии. Для работы в красной зоне мобилизован персонал из других подразделений поликлиники. Пункты забора контрольных мазков усилены дополнительным персоналом. Пациентам назначается время теста, запись осуществляется с шагом в 1 минуту. К сожалению, многие пациенты приходят, когда им удобно. Это создает дополнительную нагрузку на персонал и очереди», — объяснила Ольга Билко.

По словам главврача, такая ситуация была ожидаема. Об этом медицинские работники предупреждали с ноября прошлого года, просили население позаботиться о том, чтобы не заразиться, соблюдать меры предосторожности.

«Идет пандемия, в Карелии приняты все возможные меры для укрепления медицинской помощи, но ресурсы системы здравоохранения небезграничны. Аналогичная ситуация наблюдается во всех странах, во всех регионах России. У нас инфицированных много, тем не менее очереди не многочасовые, они быстро корректируются. Сегодня очередь на контрольный мазок „рассосалась“ за 15 минут. Часть пациентов отказались войти в помещение, считая, что лучше время ожидания провести на воздухе», — сказала Билко.
Руководство поликлиники просит отнестись к таким ситуациям с пониманием и приходить в пункты контрольного забора мазков строго по указанному времени.

Ранее подобные жалобы в соцсетях поступали из поликлиники № 1 на Древлянке и из Детской республиканской поликлиники на ул. Парковая, 58.

В свою очередь, те, кто заболели и ждут помощи врачей дома, благодарят медиков за внимательное отношение и теплые слова и поддержку, несмотря на усталось и загруженность.

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Комментарии

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сникерс
2022-01-31 15:22:04
мозги у нее рассосались, верить этой из ЗС как верить наркоману
Гражданин
2022-01-31 15:05:44
Просто специально мучают людей.
Огромное здание - а для взятия мазков выделили один кабинет и тамбур 3х5 метров.
"Часть пациентов отказались войти в помещение, считая, что лучше время ожидания провести на воздухе», — сказала Билко".
Опять лукавство. На фото мы видим, что тамбур занят людьми.
Забыть не могу обман с информационной базой в данной поликлинике. В 2016 году обратился в свою поликлинику, а мне говорят, что я должен проходить лечение в поликлинике на Ключевой. На вопрос почему, они говорят, что я числюсь у них, и постоянно обращаюсь к ним. На информацию, что я прописан и проживаю в центре, мне ответели, но в базе я у них. Все же разобрались. Я ранее, давно проживал на Ключевой и действительно, обращался в поликлинику № 4. Но потом переехал и не обращался за медицинской помощью в городе несколько лет. Некоторые лица ради статистики и денег (подушевое финансирование) в базе отмечали, что лечусь у них - т.к. мои данные не всплывали в базе в других поликлинниках после переезда. При личном обращении в поликлинику №4 "игру" со статистикой признали после небольшого скандала.
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