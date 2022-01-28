Жители Петрозаводска говорят теплые слова в адрес медицинских работников, спасающих их от коронавируса.

Руководитель арт-пространства «Agriculture Club» Наталья Ермолина на своей странице в соцсети написала пост о том, как заболела коронавирусом и как получила от медика консультацию, которую сравнила с психотерапией.

«Сегодня позвонили и так поговорили, что это можно сравнить с психотерапией и оплатить счёт. Прекрасная, я бы даже сказала, ласковая женщина спросила и про самочувствие, и про контакты, и про условия, но так спросила, будто она ближайшая родственница. Сразу сняла панику, утешила добрым словом, проконсультировала по лекарствам. Это можно назвать стартовым лечением по телефону. Я положила трубку и подумала, а ведь у неё таких ковидных паникеров 500 в день. И у многих ситуация похуже, чем моя. Дай бог тебе сил, прекрасная утешительница всех болящих. И сама давай не болей. Ты тут нужна очень», — рассказала Наталья Ермолина.

Напомним, на сегодняшний день суточная статистика по заболевшим коронавирусом бьет рекорды. Более 600 человек каждый день заражаются ковидом. В республике приостановлена плановая медпомощь. Родителям детей с хроническими заболеваниями разрешили перевести их на дистанционное обучение. «Красные зоны» в поликлиниках переполнены. Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков призывает жителей республики пройти вакцинацию и беречь свое здоровье.