Госинспекция труда Карелии расследует гибель рабочего в Петрозаводске

Государственная инспекция труда начала расследование несчастного случая со смертельным исходом, произошедшего во время земляных работ на улице Ригачина.

Работник, который погиб в минувшую пятницу во время работы экскаватора, трудился на индивидуального предпринимателя в Петрозаводске. Об этом сообщили в Госинспекции труда республики.

Предварительно установлено, что 8 декабря во время выполнения земляных работ в городе Петрозаводске произошло обрушение грунта, в следствие чего погиб рабочий, выполнявший работы в интересах индивидуального предпринимателя.

По результатам расследования Госинспекции труда, будут сделаны выводы о причинах и обстоятельствах произошедшего.

Ранее Следком Карелии организовал проверку по факту гибели рабочего в Петрозаводске. Во время проведения земляных работ по прокладыванию ливневой канализации произошло обрушение грунта, в результате чего травмирован мужчина 1975 года рождения. Рабочий умер в машине скорой медицинской помощи.