Следком Карелии проверит обстоятельства гибели рабочего, засыпанного грунтом в траншее

Следователями организована проверка по факту гибели рабочего в Петрозаводске, сообщили в Следкоме республики.

Организована процессуальная проверка по факту гибели рабочего во время проведения земляных работ.

Предварительно установлено, 8 декабря на улице Ригачина в Петрозаводске во время проведения земляных работ по прокладыванию ливневой канализации произошло обрушение грунта, в результате чего травмирован мужчина 1975 года рождения. Рабочий умер в машине скорой медицинской помощи.

На место происшествия выезжал следователь следственного отдела, произвел осмотр места происшествия, опросил очевидцев, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам организованной проверки следствием будет принято процессуальное решение, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, во время работы экскаватора осыпался грунт на одной стенок траншеи. В этот момент на дне находился рабочий. Его завалило грунтом.