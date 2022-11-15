Рабочий погиб, когда экскаватор копал траншею в Петрозаводске

Несчастный случай произошел сегодня вечером при производстве земляных работ в Петрозаводске на улице Ригачина.
Об этом сообщили «Столице на Онего» в правоохранительных органах.
По предварительным данным, во время работы экскаватора осыпался грунт на одной стенок траншеи. В этот момент на дне находился рабочий. Его завалило грунтом.
«Скорая помощь» доставила пострадавшего в больницу, где он скончался.
В МВД Карелии подтвердили факт несчастного случая. Обстоятельства станут известны после проверки, которую проводят следственные органы.
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