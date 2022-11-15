Рабочий погиб, когда экскаватор копал траншею в Петрозаводске

Несчастный случай произошел сегодня вечером при производстве земляных работ в Петрозаводске на улице Ригачина.

Об этом сообщили «Столице на Онего» в правоохранительных органах.

По предварительным данным, во время работы экскаватора осыпался грунт на одной стенок траншеи. В этот момент на дне находился рабочий. Его завалило грунтом.

«Скорая помощь» доставила пострадавшего в больницу, где он скончался.

В МВД Карелии подтвердили факт несчастного случая. Обстоятельства станут известны после проверки, которую проводят следственные органы.