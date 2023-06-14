Гражданин Таджикистана слишком задержался в Карелии и попал под суд

Суд на юге Карелии оштрафовал иностранца и постановил ему покинуть страну.
В среду, 14 июня, сортавальский горсуд рассмотрел административные материалы в отношении гражданина Таджикистана, который нарушил режим пребывания в нашей стране.
Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии, у мужчины истек срок пребывания в России, но уезжать он не спешил.
Суд оштрафовал иностранца на две тысячи рублей и постановил ему самостоятельно и за свой счет покинуть Россию.
Постановление суда не вступило в законную силу.
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