Грузовик протаранил легковушку на выезде из Петрозаводска (ФОТО)

Женщина, сидевшая за рулем легкового автомобиля, получила травмы, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.
Авария произошла на выезде из Петрозаводска, на пересечении Пряжинского и Шуйского шоссе, 14 апреля в 10.30 утра.
Водитель легкового автомобиля Kia, 55-летняя женщина, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставила преимущества в движении ехавшему по главной дороге грузовику Scania. В результате грузовой автомобиль врезался в легковушку.
Водитель Kia была травмирована в результате Д. П. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Напомним, в тот же день в Петрозаводске на улице Промышленная был сбит ребенок — пострадавшему назначили амбулаторное лечение.
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