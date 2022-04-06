Грузовик протаранил легковушку на выезде из Петрозаводска (ФОТО)

Женщина, сидевшая за рулем легкового автомобиля, получила травмы, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Авария произошла на выезде из Петрозаводска, на пересечении Пряжинского и Шуйского шоссе, 14 апреля в 10.30 утра.

Водитель легкового автомобиля Kia, 55-летняя женщина, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставила преимущества в движении ехавшему по главной дороге грузовику Scania. В результате грузовой автомобиль врезался в легковушку.

Водитель Kia была травмирована в результате Д. П. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, в тот же день в Петрозаводске на улице Промышленная был сбит ребенок — пострадавшему назначили амбулаторное лечение.