В Петрозаводске грузовой фургон сбил 7-летнего ребенка (ФОТО)

Юный пешеход пострадал, перебегая дорогу в неположенном месте.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, вчера, 14 апреля, в 15.15 водитель фургона «Газель» сбил 7-летнего мальчика, перебегавшего дорогу в неположенном месте. Ребенок получил травмы, ему было назначено амбулаторное лечение.

Автоинспекторы выясняют обстоятельства аварии, по факту ДТП проводится проверка.

Напомним, вчера днем авария с участием маршрутного автобуса произошла в Петрозаводске на перекрестке проспекта Ленина и улицы Анохина.