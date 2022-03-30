В Петрозаводске грузовой фургон сбил 7-летнего ребенка (ФОТО)

Юный пешеход пострадал, перебегая дорогу в неположенном месте.
Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, вчера, 14 апреля, в 15.15 водитель фургона «Газель» сбил 7-летнего мальчика, перебегавшего дорогу в неположенном месте. Ребенок получил травмы, ему было назначено амбулаторное лечение.
Автоинспекторы выясняют обстоятельства аварии, по факту ДТП проводится проверка.
Напомним, вчера днем авария с участием маршрутного автобуса произошла в Петрозаводске на перекрестке проспекта Ленина и улицы Анохина.
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