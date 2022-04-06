Маршрутка протаранила легковушку в самом центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Авария с участием маршрутного автобуса произошла на перекрестке проспекта Ленина и улицы Анохина.

Авария с участием маршрутного автобуса попала на камеру наружного наблюдения компании «Ситилинк». Видео появилось в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Само ДТП произошло сегодня, 14 апреля, в 16.03 на перекрестке проспекта Ленина и улицы Анохина. Маршрутный автобус, двигавшийся по проспекту в сторону железнодорожного вокзала, выехал на перекресток, когда автомобили по улице Анохина уже начали движение. Столкновение произошло в самом центре перекрестка — судя по всему, транспортные средства получили механические повреждения. Информация о пострадавших не поступала.

Напомним, ранее в Госавтоинспекции Петрозаводска просят помощи в установлении нарушителей, гонявших ночью по проспекту Ленина и несколько раз нарушивших ПДД.