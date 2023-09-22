Игривая плутовка наведалась в гости к дачнику в Карелии

фото: © Скриншот с видео: паблик «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» / ВК

Рыжая гостья пришла на дачный участок жителя Карелии и попала на видео.

Видео с рыжей лесной красавицей опубликовали в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

«Вот такие гости с утра на даче», — написал автор поста.

Судя по видео, лиса наведалась на один из дачных участков республики.

Пользователь сети, когда увидел это рыжее чудо на своем дачном участке, стал целенаправленно снимать на видео хитрую гостью, осторожно следуя за ней.

Лиса внимательно наблюдала за действиями самодеятельного оператора, и как только он подходил ближе, удалялась на небольшое расстояние.

Плутовка как будто дразнила человека с гаджетом - то позволяла подойти ближе, то грациозно отскакивала и перемещалась в другую сторону, но подальше.

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