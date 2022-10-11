Италия до 15 декабря отложила новые условия на прием загранпаспортов на визу у россиян

Загранпаспорта россиян сроком на 5 лет продолжат принимать на визу в Италию, но с ограничением.

«Согласно новому распоряжению Генерального консульства Италии российские загранпаспорта старого образца (выданные на 5 лет) могут быть поданы до 14.12.22 включительно! С 15.12.22 к рассмотрению от граждан РФ будут приниматься только биометрические паспорта нового образца сроком на 10 лет!» — пишет 47news со ссылкой на сайт «Виза менеджмент сервис».

Ранее сообщалось, что новый загранпаспорт можно получить по скидке до конца 2022 года. Сейчас при подаче заявления через портал Госуслуг госпошлина составляет 3 500 рублей, а не 5 000 рублей при физическом присутствии гражданина в паспортно-визовых подразделениях.