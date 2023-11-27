Из приграничного района Карелии выдворены 57 иностранцев

Граждане стран Африки и Ближнего Востока оказались в районе Костомукши без документов.
Граждане различных государств Африки и Ближнего Востока были остановлены в карельском городе Костомукша — у иностранцев отсутствовали документы, подтверждающие право на пребывание в России. Об этом сообщили в Костомукшском городском суде.
Всего суд рассмотрел 57 административных дел об отсутствии у иностранцев необходимых документов для пребывания в России.
В результате судья признал иностранцев виновными в нарушениях. Всех их постановили принудительно выдворить за пределы России. Кроме того, нарушители заплатят штраф — по 2 тысячи рублей на каждого.
Ранее граждан сразу нескольких государств задержали в Карелии.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание