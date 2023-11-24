Граждан сразу нескольких африканских государств задержали в Карелии

К жителям Африки, пожаловавшим на север, присоединились сирийцы.

С 20 по 23 ноября в Медвежьегорском районе Карелии суд рассмотрел 12 протоколов о нарушениях, совершенных иностранными гражданами. Об этом сообщили на сайте местного суда.

Режим пребывания иностранного гражданина в России нарушили 12 выходцев из разных государств — Сомали, Кении, Марокко, а также Сирии. В Медвежьегорском районе Карелии они пребывали без документов, подтверждающих право на пребывание в России. Кроме того, они уклонялись от выезда из РФ.

Все нарушители были доставлены в отдел МВД, где материалы были рассмотрены с участием переводчика. Иностранцы были признаны виновными, суд назначил им штраф в 2 тысячи рублей. Нарушители будут принудительно выдворены за пределы России.

Напомним, по словам пресс-секретаря главы республики, с 15 по 21 ноября в Карелии были задержаны более 150 мигрантов, двигавшихся в сторону границы.