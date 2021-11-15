«Я не моргаю, когда меня бьют» - откровенный рассказ учителя фехтования (ВИДЕО)

В рамках проекта «О чем говорят профессионалы» учитель фехтования из Петрозаводска Галина Кохвакко поделилась секретами редкой профессии тренера современного мечевого боя.

Галина Кохвакко - профессиональный учитель фехтования, руководитель Школы фехтования в Петрозаводске.

Галина фехтует на мечах с 14 лет, была спортсменом, выступала на соревнованиях, а потом организовала небольшую секцию, где фехтованием могли заниматься дети и взрослые. Журналист по образованию, Галина полностью переключилась на тренерскую деятельность.

Галина тренирует спортсменов, ведет обучающие семинары и открытые лекции для популяризации фехтования, написала несколько методических пособий для тренировок. Ученики Галины – действующие чемпионы мира в фехтовании на мечах.

В сфере фехтования процветает культ гендерного неравенства, и поэтому Галине приходится сталкиваться со стереотипами и необъективным отношением.

В откровенном интервью Галина Кохвакко рассказала о профессиональных качествах фехтовальшика:

«Я не моргаю, когда меня бьют. Я могу успеть поймать чашку и отследить угрозу боковым зрением».