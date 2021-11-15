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«Я не моргаю, когда меня бьют» - откровенный рассказ учителя фехтования (ВИДЕО)

Новости. Общество
10:30, 12 Декабря 2021

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В рамках проекта «О чем говорят профессионалы» учитель фехтования из Петрозаводска Галина Кохвакко поделилась секретами редкой профессии тренера современного мечевого боя.

Галина Кохвакко - профессиональный учитель фехтования, руководитель Школы фехтования в Петрозаводске.

Галина фехтует на мечах с 14 лет, была спортсменом, выступала на соревнованиях, а потом организовала небольшую секцию, где фехтованием могли заниматься дети и взрослые. Журналист по образованию, Галина полностью переключилась на тренерскую деятельность. 

Галина тренирует спортсменов, ведет обучающие семинары и открытые лекции для популяризации фехтования, написала несколько методических пособий для тренировок. Ученики Галины – действующие чемпионы мира в фехтовании на мечах. 

В сфере фехтования процветает культ гендерного неравенства, и поэтому Галине приходится сталкиваться со стереотипами и необъективным отношением.  

В откровенном интервью Галина Кохвакко рассказала о профессиональных качествах фехтовальшика:

«Я не моргаю, когда меня бьют. Я могу успеть поймать чашку и отследить угрозу боковым зрением».

 

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Комментарии

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Hовый
2021-12-12 14:41:09
Работать некому - все лыцари :)
кир
2021-12-12 13:21:43
Я не люблю, когда наполовину
Или когда прервали разговор.
Я не люблю, когда стреляют в спину,
Я также против выстрелов в упор.
Владимир Высоцкий.
Изя
2021-12-12 13:29:05
кир, так это и понятно . Зажрался просто ))) :)
кир
2021-12-12 14:11:48
Изя, не для тебя. Можешь пропустить. А ну его, - сказал кот и пошел спать.
Экспeрд
2021-12-12 10:48:13
Железяками друг друга тычут, а зачем сами не знают
Гость
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