Явлинский раскритиковал Навального: "Его не волнуют переломанные судьбы граждан, которые оказались за решеткой"

Основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский опубликовал статью на своем сайте, в которой раскритиковал Алексея Навального.

Как сообщает издание Газета.ру, Явлинский написал, что, "политическое направление Навального - это популизм и национализм".

"Демократическая Россия, уважение к человеку, свобода, жизнь без страха и без репрессий несовместимы с политикой Навального. Это принципиально разные направления", - отметил Явлинский.

Он также выразил мнение, что Навального и его окружение не волнуют "переломанные судьбы граждан, которые по их призыву вышли на несанкционированные акции и оказались за решеткой".

"Навальный как единоличный вождь ориентирован только на себя и уничтожает любые наметки на коалиции", - заключил Явлинский.

Напомним, несогласованные акции прошли 23 и 31 января в ряде городов России, в том числе, в Петрозаводске, а также 2 февраля после решения суда по делу Навального.

При этом, 2 февраля суд отменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» и заменил его на 3,5 года реального в колонии общего режима, но учел срок домашнего ареста. После этого ведущие страны Запада, в том числе США, Германия, Франция и Великобритания обратились с призывом к российским властям освободить его.

Отметим, что 4 февраля соратник Навального Леонид Волков объявил о прекращении акций до весны.