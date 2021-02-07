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Явлинский раскритиковал Навального: "Его не волнуют переломанные судьбы граждан, которые оказались за решеткой"

Новости. Политика
19:40, 07 Февраля 2021
фото: Александр Вильф / РИА Новости
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Основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский опубликовал статью на своем сайте, в которой раскритиковал Алексея Навального.

Как сообщает издание Газета.ру, Явлинский написал, что, "политическое направление Навального - это популизм и национализм".

"Демократическая Россия, уважение к человеку, свобода, жизнь без страха и без репрессий несовместимы с политикой Навального. Это принципиально разные направления", - отметил Явлинский.

Он также выразил мнение, что Навального и его окружение не волнуют "переломанные судьбы граждан, которые по их призыву вышли на несанкционированные акции и оказались за решеткой".

"Навальный как единоличный вождь ориентирован только на себя и уничтожает любые наметки на коалиции", - заключил Явлинский.

Напомним, несогласованные акции прошли 23 и 31 января в ряде городов России, в том числе, в Петрозаводске, а также 2 февраля после решения суда по делу Навального.

При этом, 2 февраля суд отменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» и заменил его на 3,5 года реального в колонии общего режима, но учел срок домашнего ареста. После этого ведущие страны Запада, в том числе США, Германия, Франция и Великобритания обратились с призывом к российским властям освободить его.

Отметим, что 4 февраля соратник Навального Леонид Волков объявил о прекращении акций до весны. 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
1
2021-02-07 20:34:49
А кого что то в этом государстве волнует ? Бабки надо делать . , а лохам работать за копейки .
бюджет
2021-02-07 20:14:42
Гришуне денег на партию обещали? 30 лет плачет и плачет в жилетку. Мыслитель! За 500 дней стране процветание обещал.
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