Как в Петрозаводске прошла несанкционированная акция в поддержку Навального (ФОТОРЕПОРТАЖ)

В воскресенье сторонники Алексея Навального провели несанкционированную акцию протеста в центре столицы Карелии.

31 января днем митингующие собрались на площадке у фонтана "Молекула" напротив Петрозаводского университета.

Сотрудники правоохранительных органов предупредили участников акции о том, что она несанкционирована. Затем силовики замкнули кольцо вокруг протестующих, прижав их к стене одного из зданий.

В то же время сотрудники силовых структур не стали задерживать собравшихся горожан, отпустив их из оцепления.

После этого участники акции провели прогулку по центральным улицам карельской столицы.

В полиции не предоставили "Столице на Онего" информацию о задержаниях.