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Как в Петрозаводске прошла несанкционированная акция в поддержку Навального (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Новости. Общество
17:51, 31 Января 2021
фото: Николай Смирнов / Столица на Онего
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В воскресенье сторонники Алексея Навального провели несанкционированную акцию протеста в центре столицы Карелии.

31 января днем митингующие собрались на площадке у фонтана "Молекула" напротив Петрозаводского университета.

Сотрудники правоохранительных органов предупредили участников акции о том, что она несанкционирована. Затем силовики замкнули кольцо вокруг протестующих, прижав их к стене одного из зданий.

В то же время сотрудники силовых структур не стали задерживать собравшихся горожан, отпустив их из оцепления.

После этого участники акции провели прогулку по центральным улицам карельской столицы.

В полиции не предоставили "Столице на Онего" информацию о задержаниях.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2021-01-31 18:48:58
"Этот город в огне,
И нам не на что больше жать.
Этот город в огне,
И нам некуда больше бежать.
Эта земля была нашей,
Пока мы не увязли в борьбе,
Он умрет, если будет с ворьем .
Пора вернуть эту землю себе."
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