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Полиция пресекла митинг солидарности с Навальным в Петрозаводске (ФОТО, ВИДЕО)

Новости. Политика
19:36, 21 Апреля 2021
фото: Столица на Онего
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Сотрудники полиции прекратили несанкционированную акцию солидарности с Навальным в Петрозаводске после того, как она переросла в митинг.

Как сообщает корреспондент «Столицы на Онего», в начале акции несколько десятков человек молча стояли у памятника Кирову, но вскоре некоторые из них начали выступать перед собравшимися.

После этого заместитель начальника УМВД России по Петрозаводску Андрей Либидка предупредил участников, что акция незаконна, и сотрудники правоохранительных органов окружили тех, кто стоял непосредственно рядом с памятником.

Они стали читать стихи Александра Пушкина и петь песни Виктора Цоя.

Сотрудники правоохранительных органов задержали нескольких участников, остальных выдавили с места проведения акции, после чего все разошлись.

 

 

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