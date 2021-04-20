Полиция пресекла митинг солидарности с Навальным в Петрозаводске (ФОТО, ВИДЕО)

Сотрудники полиции прекратили несанкционированную акцию солидарности с Навальным в Петрозаводске после того, как она переросла в митинг.

Как сообщает корреспондент «Столицы на Онего», в начале акции несколько десятков человек молча стояли у памятника Кирову, но вскоре некоторые из них начали выступать перед собравшимися.

После этого заместитель начальника УМВД России по Петрозаводску Андрей Либидка предупредил участников, что акция незаконна, и сотрудники правоохранительных органов окружили тех, кто стоял непосредственно рядом с памятником.

Они стали читать стихи Александра Пушкина и петь песни Виктора Цоя.

Сотрудники правоохранительных органов задержали нескольких участников, остальных выдавили с места проведения акции, после чего все разошлись.