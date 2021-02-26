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"Чтобы олигархат удержался у власти": лидер профсоюзов Карелии сделал заявление на улице

Новости. Политика
15:07, 27 Февраля 2021
фото: © Столица на Онего
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Лидер профсоюзов Карелии Илья Косенков высказался в поддержку требований участников встречи сторонников КПРФ в Петрозаводске.

Косенков выступил на встрече лидера КПРФ в Карелии, депутата Заксобрания Евгения Ульянова с избирателями, которая проходила на площади Ленина.

"Все построено на том, чтобы олигархат удержался у власти. Вот стоят ребята в оцеплении… их на усиление прислали. Раньше им доплачивали 50% за ставку, а сейчас – 25%. Да, ребята? И так каждый раз – выжимают соки, как могут, из всего, что есть. В этой системе невозможно пробиться. Страна не может динамично развиваться, если будет жить сословно, за высокими заборами. И если власть не будет общаться с обществом", - заявил Косенков.

Подробности читайте в статье "Недовольство будет нарастать".

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-02-27 17:00:41
Вся страна с утра до вечера ест растительное масло и сахар
Саныч
2021-02-27 16:26:06
Эти двое тоже Власть? Где маски? Косенков по виду-колхозный депутат сельсовета.
врунофф
2021-02-27 16:37:53
Саныч, а тебе по виду хипстер нужен ? Тогда в барбершоп с леопольдишком.
Изя
2021-02-27 16:15:39
В нормальном государстве и обществе сидел бы без работы и вообще в тюрьме :)
врунофф
2021-02-27 15:52:37
Этот то куда. Присосался к Дому профсоюзов и кормится с аренды. За щеки - и в автозак.
Дима
2021-02-27 16:16:57
врунофф, давно пора
Изя
2021-02-27 16:10:24
врунофф, ++++++))))
Вася
2021-02-27 15:50:39
Жалуйтесь в ЕСПЧЕ,Обсе ,ПАСЕ и СОРОСУ!
Вася
2021-02-27 15:45:40
да их там так жёстко на западе зомбируют, что Россия - это диктатор, тоталитаризм, отсталость, нищета, пьянство и т.д., что они просто не могут в это поверить, зомбируют жёстко... а когда приезжают в Россию, делают круглые глаза и удивляются, оказывается, всё с точностью
Вася
2021-02-27 15:38:42
Очень просто, только они знают...это гос тайна.
Гость
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