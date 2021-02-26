"Чтобы олигархат удержался у власти": лидер профсоюзов Карелии сделал заявление на улице

Лидер профсоюзов Карелии Илья Косенков высказался в поддержку требований участников встречи сторонников КПРФ в Петрозаводске.

Косенков выступил на встрече лидера КПРФ в Карелии, депутата Заксобрания Евгения Ульянова с избирателями, которая проходила на площади Ленина.

"Все построено на том, чтобы олигархат удержался у власти. Вот стоят ребята в оцеплении… их на усиление прислали. Раньше им доплачивали 50% за ставку, а сейчас – 25%. Да, ребята? И так каждый раз – выжимают соки, как могут, из всего, что есть. В этой системе невозможно пробиться. Страна не может динамично развиваться, если будет жить сословно, за высокими заборами. И если власть не будет общаться с обществом", - заявил Косенков.

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