Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Водитель в Карелии выпил и зарезал автомастера за якобы некачественный ремонт машины 2
14.04.2021 16:26
Названы условия повышения ставок по уже выданным ипотечным кредитам
14.04.2021 16:01
Медики не обнаружили нарушений здоровья у госпитализированного экс-главы Минтранса Карелии Кайдалова 6
14.04.2021 15:21
Команда Святослава Нефедова одержала победу на Чемпионате Карелии по баскетболу (ФОТО) 3
14.04.2021 12:50
В Петрозаводске нашли новую площадку для строительства школы-интерната для инвалидов 3
14.04.2021 16:38
Жители нового микрорайона в Петрозаводске вынуждены в часы пик стоять в огромных пробках 11
Сегодня 06:40
Еще два кандидата вступили в борьбу за должность сити-менеджера Петрозаводска 17
14.04.2021 16:59

Давайте выбирать: Илья Косенков считает, что в Петрозаводске необходимо создать единую транспортную систему (ВИДЕО)

Новости. Политика
11:30, 15 Апреля 2021
фото: © кадр из видео
Загрузка...

Претенденты на выдвижение на должность главы Петрозаводска от КПРФ рассказали, каким видят город через пять лет.

КПРФ предложила выдвинуть на конкурс на должность главы Петрозаводска того, кого жители определят всенародным голосованием. На площадке «Столицы на Онего» в течение недели выбирали самого достойного кандидата. По итогам первого тура голосования определилась тройка лидеров. Это ветеран МВД Карелии, коммунист Андрей Гущин, лидер профсоюзов Карелии Илья Косенков и предприниматель Николай Тараканов. 

Давайте познакомимся с теми, кого поддержали участники опроса.

Совместно с редакцией телеканала Карелия Online на площадке «Столицы на Онего» мы предложили кандидатам рассказать о том, каким они видят Петрозаводск через пять лет и почему решили участвовать в конкурсе при поддержке КПРФ.

Кем должен быть мэр города: политиком или хозяйственником, и стоит ли брать на работу друга, если ты возглавляешь городскую администрацию?

Тройке лидеров мы задали одинаковые вопросы. Вот что ответил Илья Косенков.

Напомним, что нужно выбрать одного из трех претендентов, и КПРФ поддержит его выдвижение на конкурс на должность главы Петрозаводска. Проголосовать можно здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саныч
2021-04-15 12:07:36
Давайте, поиграйте в демократию.
наташка
2021-04-15 11:52:44
Шестнадцатипроцентный
David .
2021-04-15 11:46:51
думал, думал и скреативил. :)
Никита
2021-04-15 11:44:40
А что так повылезали то в предверии выборов , что не спится то дальше .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.04.2021, 20:40
В МЧС рассказали, как без нарушений жарить шашлык на даче
14.04.2021, 18:33
В Петрозаводске изнасиловали женщину в подъезде
08.04.2021, 11:13
ДАВАЙТЕ ВЫБИРАТЬ: Кто должен стать кандидатом на должность главы Петрозаводска от КПРФ? (ОПРОС)
14.04.2021, 12:02
Очередная партия арестованных приставами автомобилей в Карелии выставлена на продажу
10.04.2021, 12:01
Фуры застряли на размытой объездной дороге в районе Повенца в Карелии (ВИДЕО)
10.04.2021, 15:41
Глава Минстроя Карелии рассказал о расселении аварийных домов в Петрозаводске

Аналитика

14.04.2021 09:35
Капитал
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Карельские геологи отметили свой профессиональный праздник 3
14.04.2021 09:30
Реставрация по цене каркасного дома
13.04.2021 16:15
А уголек-то коптит 3
12.04.2021 15:05
Петрозаводск будущего: умный, комфортный и безопасный 24
12.04.2021 09:43
Вся аналитика

Чтиво

12.04.2021 15:50
Без политики
Костная клиника: снятие боли за один сеанс
Боль в спине или суставе – невыносимое ощущение, которое преследует и днём, и ночью, напоминает о себе при каждом неловком движении, мешает работать, жить и радоваться жизни.
АО «ОРЭС - Петрозаводск» не скрывает информации об отключениях
09.04.2021 18:45
Выйду на uuličču, гляну на "село" 16
06.04.2021 09:15
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»