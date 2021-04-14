Давайте выбирать: Илья Косенков считает, что в Петрозаводске необходимо создать единую транспортную систему (ВИДЕО)

Претенденты на выдвижение на должность главы Петрозаводска от КПРФ рассказали, каким видят город через пять лет.

КПРФ предложила выдвинуть на конкурс на должность главы Петрозаводска того, кого жители определят всенародным голосованием. На площадке «Столицы на Онего» в течение недели выбирали самого достойного кандидата. По итогам первого тура голосования определилась тройка лидеров. Это ветеран МВД Карелии, коммунист Андрей Гущин, лидер профсоюзов Карелии Илья Косенков и предприниматель Николай Тараканов.

Давайте познакомимся с теми, кого поддержали участники опроса.

Совместно с редакцией телеканала Карелия Online на площадке «Столицы на Онего» мы предложили кандидатам рассказать о том, каким они видят Петрозаводск через пять лет и почему решили участвовать в конкурсе при поддержке КПРФ.

Кем должен быть мэр города: политиком или хозяйственником, и стоит ли брать на работу друга, если ты возглавляешь городскую администрацию?

Тройке лидеров мы задали одинаковые вопросы. Вот что ответил Илья Косенков.

Напомним, что нужно выбрать одного из трех претендентов, и КПРФ поддержит его выдвижение на конкурс на должность главы Петрозаводска. Проголосовать можно здесь.