Юноша гулял по поселку в Карелии и угнал грузовик

В Беломорском районе мужчина оставил у дома незакрытым грузовой автомобиль и поплатился.

В полицию поступило заявление от 30-летнего жителя одного из поселков Беломорского района: у него угнали автомобиль «ГАЗ-66». Вечером мужчина припарковал его возле дома, а утром на месте не обнаружил, рассказали в МВД Карелии.

Полицейские нашли машину. Позже было установлено, что к преступлению причастен 19-летний односельчанин потерпевшего, у которого ранее проблем с законом не возникало.

Юноша признался, что в позднее время гулял по поселку и приметил грузовой автомобиль, двери которого оказались открыты. Он сел за руль, нашел ключи в замке зажигания и решил прокатиться. Поездка удалась, однако в какой-то момент водитель не разобрался с рычагами управления и бросил машину.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, в Петрозаводске рецидивист устал гулять пешком и угнал автомобиль.