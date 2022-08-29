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В Петрозаводске рецидивист устал гулять пешком и угнал автомобиль

Новости. Криминал
16:25, 31 Августа 2022
фото: © Екатерина Чеснокова / РИА Новости

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Полицейские нашли в столице Карелии мужчину, подозреваемого в угонах трех автомобилей и краже денег.

В полицию обратился 47-летний петрозаводчанин и сообщил, что у него пропал отечественный автомобиль, который накануне мужчина припарковал в одном из дворов микрорайона Первомайский. Об этом рассказали в МВД республики.

Полицейские обнаружили машину пострадавшего. Она была брошена неподалеку от места угона. Стражи порядка выяснили, кто причастен к преступлению. Под подозрением оказался 26-летний ранее неоднократно судимый за угоны петрозаводчанин. Он рассказал, что ему надоело гулять по городу пешком. И тогда, по версии правоохранителей, он, приметив чужую машину, с помощью подручных средств вскрыл ее, завел двигатель, немного покатался на ней, а затем, оставил во дворах Первомайского района и пошел домой.

Кроме того, сотрудниками уголовного розыска установлена причастность этого мужчины еще к двум аналогичным преступлениям, а также краже денег. Молодой человек приметил на центральной улице Петрозаводска кем-то утерянную банковскую карту. Однако вместо того, чтобы попытаться отыскать законного владельца или сообщить о находке в полицию, он отправился с ней по магазинам. Петрозаводчанин купил букет цветов для возлюбленной, а также пиво и закуски. А затем, когда карта была заблокирована, он от нее избавился.

В настоящее время возбуждены уголовные дела. Фигурант дал признательные показания.

Ранее сообщалось, в Карелии молодой человек в компании подростка угнал машину и врезался в дерево.

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