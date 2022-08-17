В Карелии молодой человек в компании подростка угнал машину и врезался в дерево

В Питкяранте молодой человек получил условный срок за угон машины и несколько попыток угонов, которые он организовал в компании несовершеннолетнего.

Питкярантский городской суд приговорил 19-летнего молодого человека к 6 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Молодого человека обвиняли в угоне и попытках угонов в компании с подростком. Об этом информирует Следком Карелии.

Фигурант признан виновным в покушении на угон, совершенном группой лиц по предварительному сговору; в угоне, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и в вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления.

По версии следствия, в вечернее время 20 ноября 2021 года подсудимый, действуя по предварительному сговору с подростком, угнал машину «ВАЗ-21213», припаркованную у одного из домов в Питкяранте. Разбив стекло, они проникли в салон машины, запустили двигатель путем соединения проводов зажигания и, проехав несколько метров, врезались в дерево. В эту же ночь молодые люди совершили попытки угона еще четырех автомобилей, но не сумели завести их и затем скрылись.

Несовершеннолетний подельник фигуранта приговором суда был признан виновным, ему назначено наказание в виде 120 часов исправительных работ.

Ранее сообщалось, что пьяный угонщик в Карелии устроил ДТП с пострадавшими.