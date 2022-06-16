Пьяный угонщик в Карелии устроил ДТП с пострадавшими

В Пудожском районе пьяный мужчина угнал автомобиль и попал в ДТП, в котором сам же и пострадал, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина работал на даче, неподалеку оставив автомобиль с ключами в замке зажигания. Неизвестный воспользовался этим, сел в иномарку и скрылся.

Владелец автомобиля попросил помощи у знакомого, на машине приятеля они стали разыскивать угонщика. Однако мужчина уже покинул деревню и поехал по дороге с направлением Вологда–Медвежьегорск.

Не справившись с управлением, мужчина съехал в кювет и перевернулся на автомобиле. Прибывшие на место полицейские зафиксировали, что 25-летний мужчина ехал за рулем угнанного автомобиля без прав и в состоянии алкогольного опьянения.

Подозреваемый получил травмы и был доставлен в ближайшую больницу, где ему оказали первую помощь.

Возбуждено уголовное дело по факту угона автомобиля, также в отношении подозреваемого составлен протокол о том, что угонщик находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.