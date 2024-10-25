В России ужесточились требования для ввоза двух популярных предметов бытовой техники

По словам участников рынка, в стране могут возникнуть проблемы с поставками двух видов бытовой техники.

Как сообщает РБК, участники рынка электроники и бытовой техники предупредили о возможных проблемах с поставками кондиционеров и холодильников. Причиной стали новые требования Минприроды к ввозу продукции с хладагентами (или холодильные агенты). Они используются в кондиционерах и холодильном оборудовании и представляют собой фреон или смесь других газов с определенными характеристиками. Этот компонент отвечает за охлаждение воздуха, обеспечивая поддержание оптимального температурного режима.

Согласно новым требованиям (о них министерство сообщило 8 октября), разрешительный порядок ввоза продукции с хладагентами теперь требуется не только в отношении моновеществ, но и смесей, ранее не требующих обязательного лицензирования.

«Таким образом Минприроды неожиданно для рынка изменило правила ввоза продукции и распространило разрешительный порядок ввоза на значительное количество товаров, ввоз которых раньше не ограничивался. Если ранее 10% кондиционеров подпадало под лицензию, то после опубликования позиции Минприроды лицензию следует оформлять на 90% таких устройств», — объясняет представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК).

Аналогичная ситуация, по его утверждению, складывается и на рынке промышленного холодильного оборудования: под ограничение попал фреон 410, доля оборудования, использующего который, сегодня составляет до 50%.

После публикации материала в пресс-службе Минприроды России сообщили, что Министерство не изменяло перечень веществ, лишь сократило квоту на ввоз газов. Ввоз оборудования под регулирование Монреальского протокола при этом не попадает. А получение лицензии на ввоз оборудования с хладагентами, как объясняют в Минприроды, относится к компетенции Минпромторга, и регулируется решениями Евразийский Экономической Комисси (ЕЭК).

«Квотирование (установление количественных или ценовых ограничений на импорт или экспорт на определенный срок. — РБК) и сокращение хладагентов закреплено страновыми обязательствами по Монреальскому протоколу. В нем же прописан перечень: и моновещества, и смеси. Этот перечень неизменен. О том, что ввоз газов ежегодно должен уменьшаться, Минприроды неоднократно предупреждало (начиная с 2022 года) все заинтересованные ведомства. К 2024 году квоты (разрешения на ввоз) уже уменьшились от базы на 5%. С 2025 года уменьшение произойдет на 35%. То есть за два года уменьшение составит всего 40%. Следующее уменьшение произойдет в 2029 году на 70% от базовой линии», — объяснили в пресс-службе Минприроды.

Представитель министерства также подчеркнул, что под регулирование попадают только определенные газы. «Им давно уже придуманы более экологичные и дешевые заменители. Именно поэтому страны должны снижать использование вредных газов», — отметил он.

В Минпромторге сообщили РБК, что министерство «проводит консультации с коллегами из Минприроды России по дальнейшему алгоритму работы, в том числе с учетом озвученных озабоченностей со стороны делового сообщества», добавив, что порядок получения лицензии Минпромторга не изменился.