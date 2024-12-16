Минприроды: завод РТИ в Петрозаводске продолжит работу

Принимающий покрышки завод в Петрозаводске возобновит работу после устранения неполадок.
Петрозаводский завод РТИ продолжит свою работу, сообщили в Минприроды Карелии.
«Сейчас завод временно приостановил приём покрышек в связи с максимальной загруженностью площадок для хранения использованных шин, а также в связи с аварией на линии электропередач. В настоящий момент все неполадки устраняются. В следующем году завод продолжит приём покрышек как от физических, так и от юридических лиц», — опубликовали в министерстве слова директора завода Юрия Табуева.
В Минприроды региона напомнили, что выбрасывать использованные покрышки на мусорные площадки нельзя. Дата возобновления приема отработанных шин у населения уточняется.
Ранее появилась информация о приостановлении приема покрышек из-за остановки завода РТИ в Петрозаводске.
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