Минприроды: завод РТИ в Петрозаводске продолжит работу

Принимающий покрышки завод в Петрозаводске возобновит работу после устранения неполадок.

Петрозаводский завод РТИ продолжит свою работу, сообщили в Минприроды Карелии.

«Сейчас завод временно приостановил приём покрышек в связи с максимальной загруженностью площадок для хранения использованных шин, а также в связи с аварией на линии электропередач. В настоящий момент все неполадки устраняются. В следующем году завод продолжит приём покрышек как от физических, так и от юридических лиц», — опубликовали в министерстве слова директора завода Юрия Табуева.

В Минприроды региона напомнили, что выбрасывать использованные покрышки на мусорные площадки нельзя. Дата возобновления приема отработанных шин у населения уточняется.

Ранее появилась информация о приостановлении приема покрышек из-за остановки завода РТИ в Петрозаводске.