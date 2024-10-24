Житель Питкярантского района отправится в исправительную колонию за покупки, совершенные подобранной картой

Молодому мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на семь месяцев.

Мужчина расплатился в августе этого года в магазине чужой картой, которую нашел на улице Победы в городе Питкяранта.

Кроме того, пытался снять наличные в банкомате, но не подобрал нужный пин-код. В результате в отношении него возбудили уголовное дело о хищении чужих денег, сообщили в Прокуратуре Карелии.

По информации ведомства, суд рассмотрел материалы дела, а также присоединил фигуранту наказание по предыдущему приговору. В результате 21-летнему мужчине назначили наказание в виде семи месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Осужденного взяли под стражу прямо в зале суда.