Ученые обнаружили неожиданных обитателей в водохранилище в Карелии

Узнали, о каких обитателях в Ондонском водохранилище идёт речь.

В ходе летней экспедиции на Ондском водохранилище в Сегежском районе, проведенной сотрудниками Института биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина, было сделано удивительное открытие: в водоеме обнаружены популяции узкопалого рака. Информацией поделились в паблике «Сегежские Будни | Сегежа | Online».

Как уточняется, этот вид ракообразных является инвазивным и, скорее всего, был занесен в водохранилище человеком.

Помимо этого, в ходе экспедиции ученые сделали гидрологическую съемку и исследовали распределение планктона, а также провели гидроакустические исследования и учет рыб с помощью разноячеистых сетей.

Особое внимание ученые уделили изучению влияния работы Ондской ГЭС на водную экосистему, сообщили в паблике. Были проведены измерения гидрологических параметров, отобраны пробы воды и биологического материала в районе ГЭС и на водопаде Воицкий падун. Полученные данные позволят оценить, как влияет работа гидроэлектростанции.