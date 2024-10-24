В Петрозаводске под стражей оставлен мужчина, обвиняемый в жестоком убийстве жены

Петрозаводский суд продлил меру пресечения обвиняемому в убийстве экс-супруги.

Петрозаводский городской суд продлил меру пресечения мужчине, обвиняемому в убийстве бывшей жены. Об этом сегодня, 28 октября, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и оставил мужчину под стражей вплоть до 3 декабря 2024 года.

Напомним, громкой убийство в Петрозаводске случилось 4 июля 2024 года. Мужчина пришел в организацию, где работала его бывшая жена, и перед свидетелями в кабинете несколько раз ударил ее ножом. Женщина скончалась на месте, нападавшего задержали.