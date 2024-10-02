Для граждан Грузии изменился режим въезда в Россию

Введен безвизовый режим.

С 10 октября 2024 года указом президента Российской Федерации для граждан Грузии введен безвизовый режим въезда и пребывания на территории России, сообщили в МВД Карелии.

Как подчеркнули в источнике, ранее выданные гражданам Грузии документы для въезда, пребывания и осуществления трудовой деятельности (виза и разрешение на работу) считаются действительными до истечения срока их действия.

При наличии оснований для продления срока временного пребывания гражданам Грузии необходимо обратиться в органы внутренних дел с соответствующим заявлением, а для осуществления трудовой деятельности — с заявлением о выдаче патента.

Подать заявление об оформлении патента можно в филиал по республике Карелия ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России, расположенный по адресу: Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 26.