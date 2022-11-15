Юный водитель сбил ребенка на велосипеде в городе горняков Карелии (ВИДЕО)

В Костомукше 18-летний водитель "девятки" сбил 7-летнего велосипедиста, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший вторник, 15 ноября, в 16.05 в Костомукше на улице Мира, в районе дома № 2, в ДТП пострадал несовершеннолетний велосипедист.

По предварительным данным, 18-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21099» совершил наезд на 7-летнего велосипедиста, который выехал на пешеходный переход, не спешиваясь с велосипеда (ребенок находился без сопровождения его законных представителей).

В результате происшествия юный велосипедист получил травмы.

Видео наезда на ребенка-велосипедиста опубликовано в паблике «Подслушано у водителей ПТЗ и Карелии».