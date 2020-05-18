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Юный житель Карелии возвращался домой через Водопадную поляну и пропал

Новости. Происшествия
10:20, 19 Мая 2020
фото: © ОМВД России по Медвежьегорскому району
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Полиция Медвежьегорского района разыскивает 18-летнего юношу, который пропал поздно вечером 16 мая.

Как сообщается в паблике "Доброспас", ОМВД России по Медвежьегорскому району разыскивает пропавшего без вести Селедкова Евгения, 2001 г. р., который 16 мая в районе 23.00 возвращался домой через Водопадную поляну в Медвежьегорске и с того момента его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 18 лет, обычного телосложения, рост 176 см. волосы русые.

Был одет: серые спортивные штаны, черная куртка с капюшоном, красные кроссовки.

Всех, имеющих информацию о местонахождении подростка или видевших его, полиция просит сообщать по телефону: +79212216087, +7 (81434) 5-65-33 или 02 (с мобильного – 102).

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