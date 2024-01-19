Как вы относитесь к Крещенским купаниям?

Святая обязанность, оздоровление или блажь — как жители Карелии воспринимают купание в крещенскую ночь.

В Карелии, как и во всей России, на этой неделе прошли Крещенские купания. В них приняли участие многие жители республики. Так, в одном только Петрозаводске в Крещенских купаниях приняли участие сотни горожан. Специально подготовленная прорубь — иордань — а также теплые палатки были организованы на Онежской набережной.

Помимо Петрозаводска, места для купаний на Крещение, в ночь с 18 на 19 января, были организованы в 5 районах и округах Карелии: Кондопожском, Сортавальском, Беломорском, Медвежьегорском и Олонецком.

Жителей республики личным примером поддержал и ее руководитель. Артур Парфенчиков окунулся в крещенскую купель, пожелав всем мира в душе.

Между тем, отношение к самим купаниям может быть разным. Так, известно, что РПЦ не признает купания на праздник Крещения церковным обрядом, считая это обычной народной традицией.

«Столица на Онего» решила выяснить у своих читателей, как они относятся к традиции купаться в проруби на Крещение.