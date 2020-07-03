Какую работу российские абитуриенты считают перспективной в будущем

Опрос российских студентов показал, какие профессии они считают наиболее перспективными в стране.

Аналитический центр университета "Синергия" провел опрос среди российских абитуриентов, результаты которого показали, что будущие студенты заинтересованы в дистанционных профессиях, также выпускники рассказали о том, какие профессии будущего они считают перспективными.

По мнению абитуриентов, перспективными являются профессии будущего, такие как talent-менеджер (специалист по управлению персоналом и талантами), специалист по искусственному интеллекту и блокчейну, киберспортсмен, а также продюсер киберспортивных мероприятий. Так, 32,9% опрошенных высказались в пользу этих новых направлений, а 27,9% уверены, что они могут быть вторым образованием.

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