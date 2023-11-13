Карелия накормила обитателей центра крупных хищников в Запорожской области

Васильевский центр для крупных хищников получил партию сухого корма из Карелии.
О прибытии почти полутонны кормов в реабилитационный центр для крупных хищников сообщили в паблике администрации Васильевского района Запорожской области.
Деньги на корм собирали жители Карелии. Встретил важный груз представитель главы Карелии Тимур Зорняков.
Как уточнили в администрации, центр реабилитации существует в Васильевском районе уже более 20 лет. При этом после начала СВО основатель центра Александр Пылышенко помимо львов, тигров и медведей начал помогать другим животным, оставшимся без хозяев и пропитания.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание