Карелия накормила обитателей центра крупных хищников в Запорожской области

Васильевский центр для крупных хищников получил партию сухого корма из Карелии.

О прибытии почти полутонны кормов в реабилитационный центр для крупных хищников сообщили в паблике администрации Васильевского района Запорожской области.

Деньги на корм собирали жители Карелии. Встретил важный груз представитель главы Карелии Тимур Зорняков.

Как уточнили в администрации, центр реабилитации существует в Васильевском районе уже более 20 лет. При этом после начала СВО основатель центра Александр Пылышенко помимо львов, тигров и медведей начал помогать другим животным, оставшимся без хозяев и пропитания.