Охлопков встретился с министром здравоохранения Запорожской области в Васильевке

Коллеги обсудили вопросы взаимодействия в рамках помощи подшефной Карелии территории — в частности, Васильевской городской больнице.

По поручению главы Карелии Артура Парфенчикова вместе со специалистами Минздрава и медицинских организаций Михаил Охлопков выехал в Запорожскую область. Об этом глава Минздрава Карелии сообщил в личном профиле.



Он лично познакомился с министром здравоохранения Запорожской области Борисом Александровым. «До этого с коллегой, работающим в новом субъекте Российской Федерации, мы общались только дистанционно», — рассказал Охлопков.



Как отметил министр, на встрече коллеги обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия в рамках помощи «подшефной» территории, в частности, Васильевской городской больнице: вопросы ремонтов медицинских организаций, закупки оборудования и поддержки автотранспортом.

«Более подробно — в последующих новостях», — анонсировал Михаил Охлопков.