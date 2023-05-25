«Карелия Палп» примет участие в выставке RosUpack-2023

В Москве пройдет 27-я Международная выставка упаковочной индустрии RosUpack. Группа компаний «Карелия Палп» представит на ней свою продукцию.

Группа компаний «Карелия Палп» примет участие в 27-й Международной выставке упаковочной индустрии RosUpack, которая пройдет с 6 по 9 июня 2023 года в Москве. Стенд компании будет расположен в павильоне 1, в зале 3 (номер стенда – С6075).

На выставке «Карелия Палп» представит свои традиционные и новые продукты, в частности, для сегмента упаковки – лайнеры лёгких граммажей.

RosUpack планирует собрать более 400 компаний из 18 стран мира и 20 тысяч посетителей: руководителей и специалистов российских и зарубежных компаний различных отраслей экономики.

– Несмотря на постоянный контакт с участниками рынка упаковки, заявить группу компаний как его системного участника, на мой взгляд, крайне важно. Подтвердить планы развития, стабильность работы, заинтересованность в новых партнерствах — вот цель нашего участия в RosUpack, — рассказал заместитель генерального директора по сбыту «Карелии Палп» Андрей Таранюк. — Уверен, выставка, как и в прошлом году, позволит нам не только поддержать интерес к нашей продукции и партнерству с Кондопожским ЦБК, наладить новые контакты и развить уже имеющиеся, но и составить представление об активности в упаковочном бизнесе, выявить новые тренды и возможности.

— В выставке мы дебютировали в прошлом году и представили легкограммажные упаковочные материалы, — продолжает начальник отдела маркетинга «Карелии Палп» Антон Потапов. — Сейчас мы расширяем клиентскую базу, знакомим рынок с нашим нишевым продуктом. Запланированы встречи с партнерами внутреннего рынка, с клиентами из стран СНГ и крупными трейдерами, представляющими наши интересы на глобальном рынке.

В планах специалистов «Карелии Палп» – обсудить с коллегами по отрасли новейшие упаковочные материалы и оборудование, изучить тенденции в дизайне упаковки, предложить упаковочные решения для электронной торговли и логистики.