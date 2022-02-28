Карелия вошла в число популярнейших направлений в России для укрепления здоровья

Согласно опросу, россияне с удовольствием едут в Карелию отдохнуть и поправить здоровье.

Российский сайт бронирования жилья Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и определил, какие российские регионы пользуются наибольшей популярностью у любителей отдохнуть и укрепить здоровье.

С большим отрывом лидирует Крым — там отдыхает и лечится треть опрошенных. Кавказские минеральные воды (Ставропольский край) предпочитает 17% пользователей. На третьем месте с 14% — Краснодарский край.

Карелия вошла в десятку популярнейших для отдыха регионов. В нашем крае предпочитают отдыхать и лечиться 5% опрошенных.

Помимо вышеназванных регионов, в топ-10 вошли также Алтай, Калининградская область, Башкортостан, Московская и Ростовская области в России, а также Абхазия.

Ранее Лахденпохья вошла в число популярнейших городов для аренды коттеджей на майские праздники.