Город в Карелии стал одним из популярных мест для бронирования коттеджей на майские праздники

Лахденпохья вошла в десятку самых популярный мест в России для бронирования коттеджей на майские праздники.

Сайт бронирования жилья Tvil.ru привел статистику самых популярных мест, где российские туристы бронируют коттеджи для отдыха в мае. В число популярнейших направлений вошел карельский город Лахденпохья.

Помимо города в Приладожье, десятку популярнейших направлений составили Ялта, Сочи, Санкт-Петербург, Углич, Манжерок, Банное, Абрамцево, Андреаполь в России, а также Пицунда в Абхазии

По данным Tvil.ru, туристы тратят на проживание от 1,5 до 32 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего арендовать коттеджи в Пицунде, дороже — в Санкт-Петербурге. Сутки отдыха в Лахденпохье обойдутся в 6 917 рублей.

По статистике сайта, более 35% всех забронировавших коттеджи составляют семьи. Около 24% составляют пары и примерно столько же — компании.

Список составлен на основании данных бронирований коттеджей туристами с 1 по 31 мая 2022 года.